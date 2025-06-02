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Бывший руководитель уфимского предприятия задолжал своим подчиненным полтора миллиона рублей

В Уфе экс-глава предприятия задолжал 76 сотрудникам 1,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершилось расследование уголовного дела против бывшего руководителя предприятия. Мужчину, как сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики, обвиняют в систематической невыплате заработной платы 76 сотрудникам на общую сумму в почти полтора миллиона рублей.

Согласно данным следствия, с ноября 2022 по июль 2023 года работники предприятия не получали зарплату: кто-то — частично, а некоторые — полностью. Обвиняемый частично признал вину и погасил 530 тысяч рублей задолженности. В качестве обеспечительной меры его три автомобиля арестовали.

Материалы уголовного дела переданы мировому судье Октябрьского района Уфы.

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