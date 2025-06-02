От снега до засухи и знаменитой самарской пыли: какая погода была в июне 109 лет назад?

Самара в 2025 году попала в зону риска засухи. Мы решили посмотреть, была ли такая проблема в губернии в 1916 году.
Мы использовали материалы из «Бюллетеней Самарской земской метеорологической сети». Сохранили оригинальную дореформенную орфографию.
Отметим, что числа в сводках указаны по старому стилю — от каждого нужно отнять 13 дней.
По данным метеорологических станций, «распределѣніе дождей во времени заставляетъ признать іюнь мѣсяц повсемѣстно засушливымъ».
Вот что писали о дождях:
«Въ сущности только въ самомъ концѣ мѣсяца, а въ Новоузенскомъ и частью Николаевскомъ (нынешний Пугачев) и Самарскомъ у.у. со средины мѣсяца, пошли крупные дожди. Въ итогѣ, добрая половина или даже главная масса выпавшей за мѣсяцъ атмосферной влаги была доставлена всего въ одинъ два дня ливнями, наблюдавшимися, главнымъ образомъ, 25 числа, кое-гдѣ въ смежные дни 24 и 26».
Не обошлось в губернии и без редчайшего для июня явления — снега:
«По виду въ іюнѣ были представлены почти всѣ главнѣйшія категорій гидрометеоровъ, не исключая даже и снѣга — явленіе для іюня мѣсяца крайне рѣдкое въ Самарской губерніи. Такъ, въ Полибинѣ, Бугурусл. у., за время съ 1883 по 1906 г. снѣгъ въ іюнѣ наблюдался лишь одинъ разъ въ 1887 г. Выпалъ снѣгъ почти повсемѣстно въ губерніи въ ничтожномъ количествѣ 1 и 2 числа (чаще въ одинъ изъ этихъ дней)».
Рядом упоминаются заморозки:
«Начавшіеся въ маѣ холода продолжались нѣкоторое время и въ тече ніе іюня, захвативъ первое его пятидневіе, причемъ 1, 2, 3 и 4 числа (2 числа повсемѣстно въ губерніи) наблюдались даже заморозки».
На этом погодные бедствия не оставили Самарскую губернию:
«Довольно серьезныя опустошенія на поляхъ произведены въ разсматриваемомъ мѣсяцѣ градомъ, отмѣченнымъ станціями преимущественно 27. 29 и 30 числа. По словамъ свящ. А. А. Прибыловскаго, близъ с. Лебяжья-го, Ставропольскаго у., градъ достигалъ величины голубинаго яйца. Въ общей сложности по губерніи градомъ повреждено и уничтожено около 4700 дес. хлѣбовъ и причинено убытка на сумму едва ли меньшую 150 000 ₽».
Ну и куда же без знаменитой самарской пыли, о которой писал еще Максим Горький:
«Попрежнему внимательно отмѣчаетъ это явленіе Ильинъ (Вознесенка, Бузул. у.), указывающій на сильные пыльные вѣтры 14, 15, 16 и 23 числа. “По цѣлымъ суткамъ”, пишетъ онъ, напр., отъ 16-го — “дуеть сильный вѣтеръ, поднимая облака ѣдкой пыли, которая лѣзеть и въ носъ, и въ ротъ, и въ глаза”. “Тучи пронеслись бурей, наполнивъ воздух пылью” (запись отъ 23 числа). Изъ Самары есть сообщеніе о пыльномъ буранѣ, наблюдавшемся 6 числа около 5 час. вечера (въ теченіе 40 мин.).
"Изъ окна 3-го этажа можно было видѣть, какъ надвигавшіяся на городъ съ сѣвера пыльныя массы вздымались кверху двумя огромными мутно-желтыми языками, отчетливо вырисовывавшимися на голубомъ фонѣ неба.
Вѣтеръ вылъ. На сосѣднемъ съ домомъ наблюдателя дворѣ, приподняло и отодрало до половины желѣзную обивку крыши сарая«. Сравнивая высоту пыльныхъ массъ съ размѣрами кафедральнаго собора и принимая во вниманіе перспективу, можно было, по словамъ наблюдателя, эту высоту опредѣлить не менѣе чѣмъ въ 300 метровъ».
Чуть ли не обычным явлением стали постоянные грозы:
«Вторая половина мѣсяца отличалась интенсивной грозовой дѣятельностью. Число дней съ грозой, по записямъ отдѣльныхъ станцій, доходило до 9. Въ послѣднемъ пятидневій іюня раскаты грома, какъ сообщаютъ нѣкоторые наблюдатели, слышались почти ежедневно».
Век назад Самарская губерния славилась своими хлебными урожаями. Однако, как мы видим, погода могла нанести огромный ущерб культурам, высаженным на бескрайних самарских полях.
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