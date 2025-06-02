От снега до засухи и знаменитой самарской пыли: какая погода была в июне 109 лет назад?

«По виду въ іюнѣ были представлены почти всѣ главнѣйшія категорій гидрометеоровъ, не исключая даже и снѣга — явленіе для іюня мѣсяца крайне рѣдкое въ Самарской губерніи. Такъ, въ Полибинѣ, Бугурусл. у., за время съ 1883 по 1906 г. снѣгъ въ іюнѣ наблюдался лишь одинъ разъ въ 1887 г. Выпалъ снѣгъ почти повсемѣстно въ губерніи въ ничтожномъ количествѣ 1 и 2 числа (чаще въ одинъ изъ этихъ дней)».