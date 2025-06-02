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Жителям Крыма напомнили о длинных выходных в июне

Крымчан ждут длинные выходные в июне.

Источник: Аргументы и факты

Жителей Крыма ожидают длинные выходных в июне. Глава республики Сергей Аксенов подписал указ, в соответствии с которым на территории полуострова установлен дополнительный нерабочий праздничный день.

Так, крымчане будут отдыхать 6 июня — в связи с празднованием Курбан-байрама, а также 9 июня — в связи с празднованием Дня Святой Троицы. Между ними, соответственно, будут выходные — суббота и воскресенье.

Кроме того, длинные выходные ожидаются и с 12 по 15 июня в связи с празднованием Дня России.

Ранее мы писали, 25 ноября учрежден новый профессиональный праздник — День промышленности Республики Крым. Соответствующие изменения в закон поддержали крымские депутаты по инициативе Комитета по промышленности, торговле и предпринимательству.