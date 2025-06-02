В Омске и области ожидаются масштабные перебои с газом

С 3 по 27 июня 2025 года в Омске и районах области возможны перебои с газоснабжением в связи с ремонтом на магистральном газопроводе и газораспределительных станциях. Об этом в понедельник, 2 июня 2025 года, сообщает «Газпром межрегионгаз Омск».