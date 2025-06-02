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В Омске и области ожидаются масштабные перебои с газом

Это произойдет из-за ремонта на магистральном газопроводе.

Источник: Reuters

С 3 по 27 июня 2025 года в Омске и районах области возможны перебои с газоснабжением в связи с ремонтом на магистральном газопроводе и газораспределительных станциях. Об этом в понедельник, 2 июня 2025 года, сообщает «Газпром межрегионгаз Омск».

«Перебои с газоснабжением продолжительностью от 8 до 104 часов могут быть в Омске и в населенных пунктах 16 районов Омской области: Азовском, Исилькульском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Называевском, Нововаршавском, Одесском, Омском, Павлоградском, Полтавском, Русско-Полянском, Таврическом, Тюкалинском, Черлакском и Шербакульском», — рассказали в компании.

Перечень улиц Омска и населенных пунктов области, где не исключены перебои с подачей газа, представлен по ссылке.

«Газпром межрегионгаз Омск» рекомендует омичам на время перебоев использовать газ только для приготовления пищи, чтобы снизить нагрузку на сети.