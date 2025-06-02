Вечером 1 июня в Ростовской области отметили громкий звук во время угрозы БПЛА

Жители Ростова-на-Дону сообщили в соцсетях громком звуке, который слышали вечером 1 июня, якобы через время после объявления воздушной угрозы.
По словам ростовчан, хлопок был слышен около полуночи в одном из районов города. Также в комментариях одна из женщин добавила, что подозрительный звук отметили и в районе Шахт.
Напомним, вчера вечером в регионе объявили ракетную опасность, потом ее сняли, но уже после полуночи и почти 4 часов утра действовало предупреждение об угрозе БПЛА. Напомним, ранее власти напомнили подробный алгоритм действий во время воздушной тревоги.
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