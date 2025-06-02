Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вечером 1 июня в Ростовской области отметили громкий звук во время угрозы БПЛА

Жители Ростова-на-Дону сообщили о громком хлопке после объявления воздушной угрозы.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова-на-Дону сообщили в соцсетях громком звуке, который слышали вечером 1 июня, якобы через время после объявления воздушной угрозы.

По словам ростовчан, хлопок был слышен около полуночи в одном из районов города. Также в комментариях одна из женщин добавила, что подозрительный звук отметили и в районе Шахт.

Напомним, вчера вечером в регионе объявили ракетную опасность, потом ее сняли, но уже после полуночи и почти 4 часов утра действовало предупреждение об угрозе БПЛА. Напомним, ранее власти напомнили подробный алгоритм действий во время воздушной тревоги.

Подпишись на нас в Telegram.