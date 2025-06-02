Восемь участников ЕГЭ удалили с экзамена в Нижегородской области

ЕГЭ по литературе, химии и истории, по математике базового и профильного уровней, а также по русскому языку состоялись в Нижегородской области к настоящему времени.
Как сообщили ИА «Время Н» в министерстве образования и науки региона, уже зафиксировано восемь случаев удалений участников ЕГЭ. Пять случаев связано с использованием сдающими шпаргалок, три случая — с использованием мобильного телефона.
Кроме того, зафиксировано два случая удалений участников ОГЭ: один с использованием шпаргалок, еще один — с использованием мобильника.
Ранее нижегородцы высказали свое мнение об успешной сдаче ЕГЭ в 2025 году.