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Восемь участников ЕГЭ удалили с экзамена в Нижегородской области

Еще двоих удалили с ОГЭ.

Источник: Время

ЕГЭ по литературе, химии и истории, по математике базового и профильного уровней, а также по русскому языку состоялись в Нижегородской области к настоящему времени.

Как сообщили ИА «Время Н» в министерстве образования и науки региона, уже зафиксировано восемь случаев удалений участников ЕГЭ. Пять случаев связано с использованием сдающими шпаргалок, три случая — с использованием мобильного телефона.

Кроме того, зафиксировано два случая удалений участников ОГЭ: один с использованием шпаргалок, еще один — с использованием мобильника.

Ранее нижегородцы высказали свое мнение об успешной сдаче ЕГЭ в 2025 году.