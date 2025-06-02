В соцфонде рассказали, когда омичи начнут получать пенсии и пособия в июне

Отделение СФР по Омской области анонсировало начало выплат детских пособий с 3 июня. Важно отметить, что зачисление средств на банковские счета происходит в течение всего дня, поэтому при отсутствии поступлений утром рекомендуется дождаться конца дня.
График выплат распределился следующим образом:
3 июня — зачисление единого пособия, выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, пособий при рождении первого ребенка и других майских выплат.
5 июня — ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.
9, 16, 20 июня — пенсионные и другие социальные выплаты.
Доставка через почту будет осуществляться согласно установленному графику работы почтовых отделений Омской области.