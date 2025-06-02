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В Омске назначены новые руководители спортивных учреждений

Информацию об этом подтвердили в мэрии Омска.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня стало известно о назначении двух новых руководителей в городские спортивные учреждения. Центр лыжного спорта с сегодняшнего дня возглавил Виктор Артемьев, а директором БУ города Омска «Спортивный город» назначен Никита Малыхин.

Перед новыми руководителями поставлены важные задачи: укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений и реализация проектов, направленных на развитие массового и профессионального спорта в Омске.

«Уверен, что их профессионализм, опыт и свежий взгляд на организационные и управленческие процессы позволят успешно справиться с поставленными задачами. Желаю руководителям успехов и плодотворной работы на благо омичей», — отметили в администрации города.

Мэр Сергей Шелест, комментируя назначения, пожелал назначенным руководителям успехов и плодотворной работы на благо омичей.