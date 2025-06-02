Главным тренером самарских «Крыльев» могут назначить 47-летнего М. Адиева

До этого 47-летний Магомед Адиев был в том числе в грозненском «Ахмате», сборной Казахстана, карагандинском «Шахтере», «Чайке» и «Анжи». Последние клубы в его игровой карьере: ФК «Нижний Новгород», «Терек» и «Кривбасс».