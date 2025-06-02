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Главным тренером самарских «Крыльев» могут назначить 47-летнего М. Адиева

Последнее место работы отечественного специалиста — подмосковные «Химки». Там трудился с апреля по май нынешнего года.

Последнее место работы отечественного специалиста — подмосковные «Химки». Там трудился с апреля по май нынешнего года.

До этого 47-летний Магомед Адиев был в том числе в грозненском «Ахмате», сборной Казахстана, карагандинском «Шахтере», «Чайке» и «Анжи». Последние клубы в его игровой карьере: ФК «Нижний Новгород», «Терек» и «Кривбасс».

Минувший сезон заканчивал с «Химками». Подписали как исполняющего обязанности главного тренера. Подмосковный коллектив занял в Премьер-лиге 12-е место с 29 очками.

О возможном переезде Адиева в Самару пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

Недавно сообщали, что «зелено-бело-синие» заняли пятую строчку по доходам в прошедшем розыгрыше РПЛ. Всего волжане получили 119 млн рублей.

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