Главным тренером самарских «Крыльев» могут назначить 47-летнего М. Адиева

Последнее место работы отечественного специалиста — подмосковные «Химки». Там трудился с апреля по май нынешнего года.
До этого 47-летний Магомед Адиев был в том числе в грозненском «Ахмате», сборной Казахстана, карагандинском «Шахтере», «Чайке» и «Анжи». Последние клубы в его игровой карьере: ФК «Нижний Новгород», «Терек» и «Кривбасс».
Минувший сезон заканчивал с «Химками». Подписали как исполняющего обязанности главного тренера. Подмосковный коллектив занял в Премьер-лиге 12-е место с 29 очками.
О возможном переезде Адиева в Самару пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.
Недавно сообщали, что «зелено-бело-синие» заняли пятую строчку по доходам в прошедшем розыгрыше РПЛ. Всего волжане получили 119 млн рублей.
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