Благоустройством Челябинска летом займутся школьники

Продолжается голосование за объекты благоустройства. До его окончания осталось чуть больше недели, потому всем желающим принять в нём участие следует поторопиться. Как отметил мэр Алексей Лошкин, важно, чтобы люди выбрали именно те пространства, которые, по их мнению, стоит преобразить в первую очередь, чтобы не вышло, что активные граждане проголосуют, и в итоге их выбором большинство останется недовольно.