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Благоустройством Челябинска летом займутся школьники

Сезон летнего отдыха и труда стартовал в городе-миллионнике.

Источник: Reuters

В первую смену в разные лагеря поедут больше 800 сотен детей. Кто-то отправится на заслуженный отдых после учебных будней, но некоторые ребята будут работать. Школьники присоединятся к трудотрядам и, как сообщили на аппаратном совещании в администрации Челябинска, займутся благоустройством родного города. Ребята помогут привести в порядок улицы, украсить их.

Продолжается голосование за объекты благоустройства. До его окончания осталось чуть больше недели, потому всем желающим принять в нём участие следует поторопиться. Как отметил мэр Алексей Лошкин, важно, чтобы люди выбрали именно те пространства, которые, по их мнению, стоит преобразить в первую очередь, чтобы не вышло, что активные граждане проголосуют, и в итоге их выбором большинство останется недовольно.

На время приостановили размещение на улицах кашпо с петуньями. Планировалось, что перекрёстки, площади и остановки украсят порядка двух тысяч пластмассовых горшков, но вмешалась погода. Из-за жары власти взяли небольшой тайм-аут. Для уже размещённых восьми сотен кашпо организовали регулярный полив.