ЖКХ предупредило минчан о крупных штрафах за перепланировку квартиры

ЖКХ предупредило минчан о штрафах за перепланировку квартиры. Подробности озвучил начальник юридического отдела ЖЭУ № 3 Первомайского района Алексей Скалдин, пишет агентство «Минск-Новости».
Согласно информации, в 2024 года в жилфонде ЖЭУ № 3 Первомайского района было зафиксировано 12 случаев самовольных перепланировок в квартирах, а за января 2025 года — три. Говорится, что за озвученные периоды лишь четыре факта были выявлены сотрудниками жилищной службы в тот момент, когда они приходили оказывать платные бытовые услуги, обследования после залитий и так далее.
— По остальным 11 эпизодам собственники сами пришли в ЖЭУ, чтобы признать вину и заплатить минимальный штраф в размере до 0,5 базовой величины (или 21 рубль по состоянию на июнь 2025 года, когда одна базовая величина составляет 42 рубля. — Ред), — отметил Скалдин.
По словам начальника юридического отдела, в противном случае рано или поздно был бы составлен и передан в суд протокол по статье 22.12 Кодекса об административных правонарушениях. Он уточнил, что в указанном случае предполагается штраф до 20 или же до 30 базовых величин (от 840 до 1260 рублей). Скалдин пояснил, что сумма штрафа зависит от того, привела перепланировка к изменению несущей способности конструкций или нет.
— После уплаты штрафа «самовольщики» для согласования перепланировки обращались с документами в районную администрацию, — уточнил начальник юридического отдела ЖЭУ № 3 Первомайского района.
Сообщается, что в основном работы, которые изначально узаконены не были, касались устройства дверных проемов в несущих стенах, сноса перегородок, объединения ванной и туалета.
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