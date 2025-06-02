ЖКХ предупредило минчан о крупных штрафах за перепланировку квартиры

По словам начальника юридического отдела, в противном случае рано или поздно был бы составлен и передан в суд протокол по статье 22.12 Кодекса об административных правонарушениях. Он уточнил, что в указанном случае предполагается штраф до 20 или же до 30 базовых величин (от 840 до 1260 рублей). Скалдин пояснил, что сумма штрафа зависит от того, привела перепланировка к изменению несущей способности конструкций или нет.