Реконструкция памятника Салавату Юлаеву завершится в апреле 2027 года

В Уфе до 30 июня закроют территорию памятника Салавату Юлаеву. Об этом стало известно на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.
— Вся территория от стоянки Конгресс-холла «Торатау» до самого памятника будет закрыта, потому что там будут производиться большие тяжелые работы, — заявил глава Башкирии Радий Хабиров.
С июня по сентябрь текущего года на территории буду проводиться подготовительные работы. С октября 2025 по апрель 2027-го — мероприятия, направленные на сохранение, реконструкцию и установку памятника. С апреля по сентябрь 2027-го — работы по реконструкции фонтана и благоустройству территории.
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