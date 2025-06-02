Реконструкция памятника Салавату Юлаеву завершится в апреле 2027 года

С июня по сентябрь текущего года на территории буду проводиться подготовительные работы. С октября 2025 по апрель 2027-го — мероприятия, направленные на сохранение, реконструкцию и установку памятника. С апреля по сентябрь 2027-го — работы по реконструкции фонтана и благоустройству территории.