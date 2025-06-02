«Молот» подписал первого новичка

Игрок является воспитанником уфимской школы хоккея. На взрослом уровне дебютировал в сезоне-2014/2015 в составе ХК «Кубань». В рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) защищал цвета «Южного Урала», «Спутника», «Сарыарки», «Металлурга», «Югры» и «Бурана». Суммарно в ВХЛ 31-летний форвард провел 500 матчей, в которых набрал 359 (135+224) баллов по системе «гол + пас» при показателе полезности «+128».