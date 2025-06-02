В Самаре прошел чемпионат России по смешанным единоборствам

С 30 мая по 1 июня в Самаре состоялся чемпионат России по смешанным единоборствам (ММА). Впервые соревнования подобного масштаба проводились в Самарской области.
Соревнования проходили в Дворце спорта имени Владимира Высоцкого. Право участия в чемпионате спортсмены получили по итогам отборочных этапов в федеральных округах. В чемпионате принимали участие и представители сборной Самарской области. Махди Юсупов (весовая категория 56,7 кг) и Ангелина Стрекалина (65,8 кг) дошли до полуфинала.
Результаты чемпионата учитываются при формировании сборной России для участия в чемпионате мира.
Официально открыл мероприятие вице-губернатор Дмитрий Яковлев, отметивший успехи региональной Федерации ММА и подчеркнувший популярность единоборств в Самарской области.
Завершением чемпионата стали профессиональные поединки турнира Open FC 54 с участием российских и американских спортсменов.
Развитие смешанных единоборств в Самарской области поддерживается властями региона, а сама Федерация занимает одно из ведущих мест в российском рейтинге. Подобные турниры способствуют вовлечению молодежи в регулярные занятия спортом и соответствуют целям государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Также Федерация ММА Самарской области наградила Александра Евгеньевича Гурьянова памятной статуэткой «Лучший руководитель» за успешное проведение Чемпионата России по ММА в Самаре.
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