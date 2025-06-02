Коммунальщики откачали 750 кубометров воды с улиц Красноярска после ливня

Ночью 2 июня коммунальщики откачали с улиц Красноярска 750 кубометров воды с помощью девяти машин городского Специализированного автотранспортного предприятия (САТП).
Последствия сильного ливня в городе продолжают устранять и днем. Откачивающая техника работает на Мичурина, Котовского, Цементников, Павлова, Карла Маркса, Красной площади, а также на проспекте Мира и в переулке Медицинский.
Специалисты отмечают, что места подтопления в городе традиционные. Это расположенные в низинах улицы, не имеющие ливневой канализации. На особом контроле — улица Трактовая, на которой скапливается много дождевой воды. Для того, чтобы быстрее привести ее в порядок, сегодня на нее дополнительно перебросили несколько насосов.