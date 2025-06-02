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Коммунальщики откачали 750 кубометров воды с улиц Красноярска после ливня

Красноярские улицы продолжают приводить в порядок после ночного дождя.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Ночью 2 июня коммунальщики откачали с улиц Красноярска 750 кубометров воды с помощью девяти машин городского Специализированного автотранспортного предприятия (САТП).

Последствия сильного ливня в городе продолжают устранять и днем. Откачивающая техника работает на Мичурина, Котовского, Цементников, Павлова, Карла Маркса, Красной площади, а также на проспекте Мира и в переулке Медицинский.

Специалисты отмечают, что места подтопления в городе традиционные. Это расположенные в низинах улицы, не имеющие ливневой канализации. На особом контроле — улица Трактовая, на которой скапливается много дождевой воды. Для того, чтобы быстрее привести ее в порядок, сегодня на нее дополнительно перебросили несколько насосов.