Антитеррористические учения прошли в Ленинградской области

Цель совместных учений — отработка взаимодействия различных силовых ведомств по пресечению диверсионно-террористического акта на объекте промышленности. В учениях были задействованы подразделения ФСБ России, полиции, Росгвардии, министерства чрезвычайных ситуаций и медики. В том числе отрабатывались действия с применением беспилотной техники.