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Антитеррористические учения прошли в Ленинградской области

Силовики отработали действия на территории промышленного предприятия.

Источник: Комсомольская правда

Оперативный штаб в Ленинградской области провел антитеррористические учения «Технология-2025». Как сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, учения прошли 27—28 мая на территории предприятия «Фосфорит».

— В учении приняли участие представители силовых ведомств, правоохранительных органов и экстренных служб города, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Цель совместных учений — отработка взаимодействия различных силовых ведомств по пресечению диверсионно-террористического акта на объекте промышленности. В учениях были задействованы подразделения ФСБ России, полиции, Росгвардии, министерства чрезвычайных ситуаций и медики. В том числе отрабатывались действия с применением беспилотной техники.

— Анализ результатов учения показал готовность сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по пресечению преступлений террористической направленности, — сообщили в оперативном штабе Ленинградской области.