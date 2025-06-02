Антитеррористические учения прошли в Ленинградской области

Оперативный штаб в Ленинградской области провел антитеррористические учения «Технология-2025». Как сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, учения прошли
— В учении приняли участие представители силовых ведомств, правоохранительных органов и экстренных служб города, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти.
Цель совместных учений — отработка взаимодействия различных силовых ведомств по пресечению диверсионно-террористического акта на объекте промышленности. В учениях были задействованы подразделения ФСБ России, полиции, Росгвардии, министерства чрезвычайных ситуаций и медики. В том числе отрабатывались действия с применением беспилотной техники.
— Анализ результатов учения показал готовность сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по пресечению преступлений террористической направленности, — сообщили в оперативном штабе Ленинградской области.