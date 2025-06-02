Синоптики сказали про +27 и сильные дожди в Беларуси 2 июня в понедельник

Согласно прогнозу синоптиков, во второй день лета в стране будет преобладать облачная с прояснениями погода, на большей части территории пройдут дожди. Однако в отдельных районах Беларуси ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер окажется юго-восточный с переходом на западный, в момент гроз порывистый. Температура воздуха составит от +18 градусов по северной части и до +27 градусов по югу Беларуси.