Синоптики сказали про +27 и сильные дожди в Беларуси 2 июня, в понедельник, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, во второй день лета в стране будет преобладать облачная с прояснениями погода, на большей части территории пройдут дожди. Однако в отдельных районах Беларуси ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер окажется юго-восточный с переходом на западный, в момент гроз порывистый. Температура воздуха составит от +18 градусов по северной части и до +27 градусов по югу Беларуси.
В Минске ожидается облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Вероятность осадков оценивается в 80−90%. Кроме того, вероятна гроза. Ветер будет преобладать юго-восточный с переходом на западный, при грозах порывистый. Днем в столице будет от +22 до +24 градусов. А в вечерние часы прогнозируется от +17 до +19 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода со 2 по 8 июня в Беларуси: «Пока периода сухой погоды ждать не стоит».
Тем временем белорусам озвучили прогноз погоды на июнь 2025: «Дожди в начале месяца и жара до +27 во второй половине месяца».
Кстати, солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил об открытии своего бара в центре Минска.