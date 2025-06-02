С углем, гуараной и шампанским: самые необычные зубные пасты

133 года назад был изобретен тюбик зубной пасты. Создать такую тару доктор Вашингтон Шеффилд из США решил после того, как его сын съездил в Париж и увидел, как художники используют краску из тюбиков.
Подходить к приобретению такого, казалось бы, простого товара, как зубная паста, стоит ответственно. Необходимо учитывать цели и проблемы, которые вас беспокоят.
— Например, для обычного ежедневного использования подойдут универсальные пасты, — говорит представитель одной из российских компаний по производству зубных паст Сергей Степанов. — А если в полости рта имеются какие-либо воспаления — нужно выбирать лечебные и лечебно-профилактические. Важно обращать внимание на состав. Самые эффективные вещества в зубной пасте — абразивные, поэтому обращайте внимание на то, чтобы в составе был дигидрофосфат кальция, бикарбонат натрия, диоксид кремния.
Добавим бодрости.
Еще одна необычная паста — со вкусом энергетика и гуараной в составе. Она идеально подходит для тех, кому тяжело просыпаться по утрам. Более того, в составе есть мягкие энзимы, которые способствуют отбеливанию. Цена: 201 рубль.
Черное на белом.
Те, кто любит экспериментировать, могут попробовать пасту с углем — она обладает необычным черным цветом. Помогает облегчить зубную боль, ускоряет заживление язв. Паста борется с кровоточивостью десен, снимает налет, освежает, препятствует возникновению кариеса и пародонтоза. Цена: 210 рублей.
Вспомним СССР.
Многие не знают, что зубной порошок во многом превосходит зубную пасту, когда дело касается уменьшения зубного налета и отбеливания внешних пятен. Но он не препятствует возникновению кариеса. Есть с разными вкусами. Цена: 100 рублей.
Для сладкоежек.
Кто не любит отказываться от десертов, может приобрести зубную пасту с шоколадом. В составе — оптимальное количество фтора, которое подходит в том числе и чувствительным зубам. Цена: 350 рублей.
Немного игристого.
На рынке можно найти пасту со вкусом шампанского, которая не только освежает дыхание, но и обладает оптимальным количеством минеральных веществ для укрепления зубов. Ионы цинка в составе препятствуют образованию зубных отложений. Есть еще паста со вкусом просекко и виски. Цена: 186 рублей.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Артур Тумашевич, стоматолог-терапевт, хирург в частной клинике:
— Я убежден, что универсальных рекомендаций в плане выбора зубной пасты быть не должно. В идеале — подобрать оптимальный вариант вместе со стоматологом. Не рекомендую покупать слишком дешевые зубные пасты от непроверенных брендов — в них могут содержаться опасные вещества, способные нанести вред здоровью зубов.
КАКИЕ ВЕЩЕСТВА МОГУТ НАВРЕДИТЬ.
Слишком агрессивные абразивы.
Это мел (Calcium Carbonate), сода (Sodium Bicarbonate), диоксид титана (Titanium Dioxide, Е171), оксид алюминия (Aluminum Oxide). Эти вещества имеют частицы слишком большого размера и неправильной формы, царапают эмаль. Увы, но их до сих пор можно встретить в зубных пастах недобросовестных производителей, поэтому не стоит экономить.
Пенные компоненты.
Это лаурилсульфат натрия (SLS), лауретсульфат натрия (SLES), полиэтиленгликоль (PEG-32, PEG-8, PEG-400 и другие), диэтаноламин (DEA). SLS и SLES хорошо справляются со своей задачей — образованием пены. Однако мыльные составы провоцируют появление небольших язвочек и стоматита. Лучше отдать предпочтение такому компоненту, как натрий лаурилсаркозинат.
Лишние консерванты.
Парабены (Methylparaben, Propylparaben и другие), триклозан (Triclosan), хлоргексидин (Chlorhexidine Bigluconate). Хлоргексидин и триклозан известны своими антибактериальными свойствами. Они эффективно справляются с бактериями, которые быстро размножаются в полости рта. Но зубные пасты с этими веществами используют только короткими курсами и только по назначению врача. Антибиотики и антисептики при ежедневном использовании подавляют здоровую микрофлору. Для защиты от размножения бактерий лучше использовать такое вещество, как калия сорбат (Potassium Sorbate), изомер тимола (O-Cymen-5-ol).
Если регулярно не удалять зубной налет, он затвердевает, превращаясь в зубной камень. Врач-стоматолог, основатель сети стоматологических клиник Наталия Кадькалова рассказала «Вечерней Москве», можно ли от него избавиться в домашних условиях.