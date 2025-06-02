С углем, гуараной и шампанским: самые необычные зубные пасты

Парабены (Methylparaben, Propylparaben и другие), триклозан (Triclosan), хлоргексидин (Chlorhexidine Bigluconate). Хлоргексидин и триклозан известны своими антибактериальными свойствами. Они эффективно справляются с бактериями, которые быстро размножаются в полости рта. Но зубные пасты с этими веществами используют только короткими курсами и только по назначению врача. Антибиотики и антисептики при ежедневном использовании подавляют здоровую микрофлору. Для защиты от размножения бактерий лучше использовать такое вещество, как калия сорбат (Potassium Sorbate), изомер тимола (O-Cymen-5-ol).