В Иркутской области 7 216 квартир ввели в строй за четыре месяца 2025 года

7 216 квартир ввели в строй в Иркутской области с января по апрель 2025 года. За этот же период прошлого года — 5 572 объекта, это в полтора раза меньше. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, общая площадь сданного жилья составляет 869 тысяч квадратных метров. В основном рост квартир и домов, которые ввели в пользование, отмечен в городских районах.