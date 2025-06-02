В Иркутской области 7 216 квартир ввели в строй за четыре месяца 2025 года

7 216 квартир ввели в строй в Иркутской области с января по апрель 2025 года. За этот же период прошлого года — 5 572 объекта, это в полтора раза меньше. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, общая площадь сданного жилья составляет 869 тысяч квадратных метров. В основном рост квартир и домов, которые ввели в пользование, отмечен в городских районах.
— Основная доля жилых домов — это 93% всей площади, введена населением за свой счет и с помощью кредитов. Объем индивидуального жилищного строительства вырос в 1,6 раза, — пояснили в Иркутскстате.
Также с начала года и по апрель было введено в эксплуатацию 78 нежилых зданий для бизнеса, образования, управления и промышленности. На строительство недвижимости за четыре месяца потратили 71 миллиард рублей.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в мае жители региона отдали мошенникам 150 миллионов рублей.