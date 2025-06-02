В Ростовской области проверили информацию о загрязнении реки Северский Донец

В Ростовской области проверили информацию о сбросе канализационных стоков в реку Северский Донец. Выездная инспекция потребовалась после интернет-жалоб, рассказали в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.
Специалисты министерства осмотрели водоем в поселке Синегорском Белокалитвинского района и нашли трубу от очистных сооружений, но она на момент проверки не действовала, и загрязнения не зафиксировали.
Теперь трубу должны ликвидировать, соответствующие работы уже запланированы.
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