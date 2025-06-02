Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области проверили информацию о загрязнении реки Северский Донец

Специалисты минприроды проверили жалобы на загрязнение реки в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области проверили информацию о сбросе канализационных стоков в реку Северский Донец. Выездная инспекция потребовалась после интернет-жалоб, рассказали в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

Специалисты министерства осмотрели водоем в поселке Синегорском Белокалитвинского района и нашли трубу от очистных сооружений, но она на момент проверки не действовала, и загрязнения не зафиксировали.

Теперь трубу должны ликвидировать, соответствующие работы уже запланированы.

Подпишись на нас в Telegram.