Сквер Блокадников приведут в порядок на севере Петербурга

Сквер Блокадников на пересечении проспекта Тореза и Политехнической улицы ждет обновление — власти приступают к благоустройству территории по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.
Сквер получил свое название в 2010 году благодаря инициативе ветеранов Выборгского района. Здесь установлен монумент «Мужеству ленинградцев», напоминающий о подвиге жителей блокадного Ленинграда.
Проект предполагает создание гранитной площади вокруг памятника. Рисунок мощения символизирует кольцо блокады: внутренняя часть — окруженный город, внешний разрыв — момент снятия блокады.
— Концепция вдохновлена монументом «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера, — уточнили в пресс-службе ГАТИ.
Работы планируют завершить к середине октября 2025 года. Сквер станет не только памятным местом, но и удобным общественным пространством.