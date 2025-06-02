Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался экс-глава нефтеперерабатывающего завода Комсомольска Иван Белевкин

Ему было 87 лет.

Источник: Комсомольская правда

На 88-м году жизни скончался Иван Иванович Белевкин — выдающийся руководитель, внесший неоценимый вклад в развитие промышленности Дальнего Востока. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В 1973 году Иван Иванович возглавил Комсомольский-на-Амуре нефтеперерабатывающий завод, где провел масштабную реконструкцию без остановки производства. С 1983 года занимал должность директора швейной фабрики в Комсомольске-на-Амуре, которую вывел в лидеры легкой промышленности Дальнего Востока. Сохранил предприятие в тяжелые 1990−2000-е годы благодаря внедрению современных технологий и грамотному менеджменту.

Иван Иванович, хотя и не был уроженцем Комсомольска, всей душой болел за город и его жителей. Его организаторский талант, требовательность и преданность делу стали примером для нескольких поколений промышленников.

Глава города Дмитрий Заплутаев и депутаты городской Думы выразили глубокие соболезнования родным и близким Ивана Ивановича. Память о выдающемся руководителе навсегда сохранится в сердцах комсомольчан.