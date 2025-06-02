Скончался экс-глава нефтеперерабатывающего завода Комсомольска Иван Белевкин

В 1973 году Иван Иванович возглавил Комсомольский-на-Амуре нефтеперерабатывающий завод, где провел масштабную реконструкцию без остановки производства. С 1983 года занимал должность директора швейной фабрики в Комсомольске-на-Амуре, которую вывел в лидеры легкой промышленности Дальнего Востока. Сохранил предприятие в тяжелые 1990−2000-е годы благодаря внедрению современных технологий и грамотному менеджменту.