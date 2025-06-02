С. Лопушанский сохранил пост главного тренера тольяттинской «Ладьи»

Сергей Григорьевич дважды выводил местную молодежку в плей-ин МХЛ.
Лопушанский работает с «Ладьей» с 2023 года. Сделал из волжан одного из лидеров Серебряного дивизиона Восточной конференции лиги. Были шансы прорваться в Золото.
Также с отечественным специалистом молодежная команда «автозаводцев» два раза пробивалась в плей-ин МХЛ. В обеих сериях уступила екатеринбургскому «Авто». Последняя закончилась с результатами 1:3 и 2:5 (12+).
А недавно с главными тренерами определились непосредственно ХК «Лада» и самарский ЦСК ВВС.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.