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С. Лопушанский сохранил пост главного тренера тольяттинской «Ладьи»

Сергей Григорьевич дважды выводил местную молодежку в плей-ин МХЛ.

Сергей Григорьевич дважды выводил местную молодежку в плей-ин МХЛ.

Лопушанский работает с «Ладьей» с 2023 года. Сделал из волжан одного из лидеров Серебряного дивизиона Восточной конференции лиги. Были шансы прорваться в Золото.

Также с отечественным специалистом молодежная команда «автозаводцев» два раза пробивалась в плей-ин МХЛ. В обеих сериях уступила екатеринбургскому «Авто». Последняя закончилась с результатами 1:3 и 2:5 (12+).

А недавно с главными тренерами определились непосредственно ХК «Лада» и самарский ЦСК ВВС.

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