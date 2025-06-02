В Самаре холодную воду отключат на ряде улиц из-за работ на сетях 2 июня

В понедельник, 2 июня, в Самаре проведут работы на сетях холодного водоснабжения, из-за чего на ряде улиц жители могут остаться без холодной воды. Об этом сообщили в «РКС-Самара».
«По перечисленным и близлежащим адресам возможны отключения холодной воды. В течение дня они могут меняться», — рассказали в пресс-службе.
Работы проведут на улицах Молодогвардейской, 19, Пензенской, 51, Советской Армии, 251, Иртышской, 79, Партизанской, 175, Ново-Садовой, 210, Литвинова, 322, Советской, 104, а также на пр. Масленникова, 1 и Днепровском пр., 2 В.
Предположительно без воды останутся жители на Советской Армии, 251К3, 251к7, 251, 251к8, 251Б, 241, Партизанской, 175 и 177, Балаковской, 12, 12А, 14, 16, 18, 18А, 20, Ново-Садовой, 206, 210, Литвинова, 320, 322, 324, 326, 328, Советской, 100, 104, частного сектора на улице Карьерной от Борской до Волгина.