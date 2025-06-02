В Братске в память об Алексее Климентьеве открыли мемориальную доску

— Алексей стал одним из первых добровольцев, который отправился на Донбасс. 26 мая 2014 года в аэропорту Донецка отряд Алексея Климентьева подвергся атаке военных и авиации ВСУ. Братчанин погиб сражаясь за освобождение аэропорта. Его героизм и мужество отмечены медалью «За отвагу», — рассказали в пресс-службе администрации города Братска.