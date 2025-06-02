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В Братске в память об Алексее Климентьеве открыли мемориальную доску

Митинг прошел на территории школы № 9.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске открыли мемориальную доску в память об Алексее Климентьеве. Парень был выпускником школы № 9, именно там прошел торжественный митинг. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Братска, родители, ученики и педагоги почтили память минутой молчания и возложили цветы.

— Алексей стал одним из первых добровольцев, который отправился на Донбасс. 26 мая 2014 года в аэропорту Донецка отряд Алексея Климентьева подвергся атаке военных и авиации ВСУ. Братчанин погиб сражаясь за освобождение аэропорта. Его героизм и мужество отмечены медалью «За отвагу», — рассказали в пресс-службе администрации города Братска.

Это уже четвертая мемориальная доска на фасаде учебного заведения.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что отец двоих детей из Тайшета Дмитрий Рахвалов погиб в зоне СВО.