В России не фиксировали случаев завоза вируса Коксаки

«Ведомство запросило информацию о текущей эпидемиологической ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и минздравом Турецкой Республики Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями», — отметили в пресс-службе.