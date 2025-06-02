В России не фиксировали случаев завоза вируса Коксаки

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Случаев завоза вируса Коксаки в Россию не зарегистрировано, эпидемиологическая ситуация в стране стабильная и контролируемая, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В Российской Федерации случаев завоза вируса Коксаки не зарегистрировано. Эпидемиологическая ситуация в стране стабильная и контролируемая», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о массовых жалобах российских туристов на случаи заболевания вирусом Коксаки на юге Турции.
«Ведомство запросило информацию о текущей эпидемиологической ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и минздравом Турецкой Республики Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями», — отметили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре уточнили, что документом предусмотрен оперативный обмен информацией и содействие в проведении эпидемиологических расследований в случае возникновения инфекционных заболеваний среди граждан одного из государств сторон, находящихся на территории другой стороны.