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В России не фиксировали случаев завоза вируса Коксаки

Роспотребнадзор не фиксировал случаев завоза вируса Коксаки в Россию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Случаев завоза вируса Коксаки в Россию не зарегистрировано, эпидемиологическая ситуация в стране стабильная и контролируемая, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации случаев завоза вируса Коксаки не зарегистрировано. Эпидемиологическая ситуация в стране стабильная и контролируемая», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о массовых жалобах российских туристов на случаи заболевания вирусом Коксаки на юге Турции.

«Ведомство запросило информацию о текущей эпидемиологической ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и минздравом Турецкой Республики Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями», — отметили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре уточнили, что документом предусмотрен оперативный обмен информацией и содействие в проведении эпидемиологических расследований в случае возникновения инфекционных заболеваний среди граждан одного из государств сторон, находящихся на территории другой стороны.