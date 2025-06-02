В Москве перейдут на «умный» прием пациентов с помощью ИИ-агентов

Она отметила, что на сегодняшний день важно обеспечить саммаризацию данных карты пациентов не просто за какой-то период, а по теме обращения пациента, будь то жалобы на повышенное давление или боль в суставах.
«Сделать прием персонифицированным, подобрав из карты все необходимые данные по конкретным жалобам человека — главная задача современных цифровых сервисов. Для решения этой задачи мы создали ИИ-агента, который может аккумулировать из всего объема данных, хранящихся в электронной карте каждого москвича, ту информацию, которая необходима врачу в каждый конкретный прием, включая историю обращений, результаты исследований, назначенные препараты и даже вызовы скорой помощи. Благодаря саммаризации из огромного массива данных врач видит все, что может быть полезно для принятия заключительного клинического решения, включая важную информацию по каждому конкретному обращению пациента», — рассказала Ракова.
Заммэра уточнила, что первый шаг в последовательном и персонализированном маршруте пациента — онлайн-запись через приложения «ЕМИАС. ИНФО», «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» или на порталах emias.info и mos.ru. Человек, в первую очередь, указывает цель визита: от планового диспансерного приёма до симптомов простуды.
«Алгоритм задаёт наводящие вопросы и адаптирует их в зависимости от ответов, чтобы получить максимально точные данные. При этом технологии не только сокращают время на сбор информации, но и помогают лучше выявлять пациентов из групп риска: при выборе цели “плохое самочувствие или боль” система автоматически проверяет возможность опасных состояний», — подчеркнула Ракова.
Она добавила, что новый ИИ-агент в свою очередь создает сводку из предыдущих обращений, исследований, выписанных лекарств, вызовов скорой, которые имеют отношение к тем жалобам, которые озвучил пациент во время записи на прием. Все это врач получает ещё до начала приёма. И таким образом может лучше подготовиться к приему и провести его максимально адресно.