В Москве перейдут на «умный» прием пациентов с помощью ИИ-агентов

«Сделать прием персонифицированным, подобрав из карты все необходимые данные по конкретным жалобам человека — главная задача современных цифровых сервисов. Для решения этой задачи мы создали ИИ-агента, который может аккумулировать из всего объема данных, хранящихся в электронной карте каждого москвича, ту информацию, которая необходима врачу в каждый конкретный прием, включая историю обращений, результаты исследований, назначенные препараты и даже вызовы скорой помощи. Благодаря саммаризации из огромного массива данных врач видит все, что может быть полезно для принятия заключительного клинического решения, включая важную информацию по каждому конкретному обращению пациента», — рассказала Ракова.