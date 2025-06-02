В Омске упорно расходится слух об уходе Рида Буше в другой клуб

Страница, где появилось сообщение, не является официальной. Но слухи об уходе Рида Буше курсируют уже давно. В частности, несколько дней назад спортивный обозреватель Дмитрий Ерыкалов сообщил, что омичи могут уже «попрощаться» с 31-летним нападающим.