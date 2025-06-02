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В Омске упорно расходится слух об уходе Рида Буше в другой клуб

На странице в соцсети «ВКонтакте», подписанной именем главного тренера омского «Авангарда» Ги Буше, появился пост, касающийся нападающего команды Рида Буше.

Источник: БЕЛТА

В сообщении утверждается, что американский хоккеист покидает омский клуб и будет играть за екатеринбургский «Автомобилист».

Страница, где появилось сообщение, не является официальной. Но слухи об уходе Рида Буше курсируют уже давно. В частности, несколько дней назад спортивный обозреватель Дмитрий Ерыкалов сообщил, что омичи могут уже «попрощаться» с 31-летним нападающим.

Буше пришел в «Авангард» в сезоне 2020/2021, потом на сезон перебрался в ярославский «Локомотив», а в 2022 году вернулся в омскую команду. За время игры в «Авангарде» Буше смог стать одним из самых результативных игроков.

Официально о дальнейшей судьбе Рида Буше в «Авангарде» не объявлялось, однако контракт хоккеиста с омским клубом истек. Сейчас его фамилия находится в списке неограниченно свободных агентов.