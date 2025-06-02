Соседняя с Беларусью Брянская область РФ объявила дни траура после ЧП с поездом

Богомаз добавил, что учреждениям культуры области в указанные дни было предложено отменить все культурно-массовые развлекательные мероприятия, а также теле- и радиотрансляции развлекательных передач. Губернатор подчеркнул, что правительство области вместе с органами исполнительной власти окажет все необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.