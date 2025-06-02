Соседняя с Беларусью Брянская область РФ объявила дни траура после ЧП с поездом. Об этом написал у себя в официальном телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Губернатор отметил, что по причине трагических событий, случившихся в Выгоничском районе, в Брянской области 2, 3 и 4 июня были объявлены днями траура.
— На всей территории Брянской области будут приспущены флаги Брянской области, флаги муниципальных образований Брянской области, — уточнил губернатор.
Богомаз добавил, что учреждениям культуры области в указанные дни было предложено отменить все культурно-массовые развлекательные мероприятия, а также теле- и радиотрансляции развлекательных передач. Губернатор подчеркнул, что правительство области вместе с органами исполнительной власти окажет все необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.
Ранее МИД Беларуси сообщил, что информации о пострадавших белорусах в Брянской области нет.
Также мы писали, что БЖД изменила маршруты поездов из-за обрушения моста в Брянской области.