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Соседняя с Беларусью Брянская область РФ объявила дни траура после ЧП с поездом

Дни траура объявлены в соседней с Беларусью Брянской области после ЧП с поездом.

Источник: Комсомольская правда

Соседняя с Беларусью Брянская область РФ объявила дни траура после ЧП с поездом. Об этом написал у себя в официальном телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Губернатор отметил, что по причине трагических событий, случившихся в Выгоничском районе, в Брянской области 2, 3 и 4 июня были объявлены днями траура.

— На всей территории Брянской области будут приспущены флаги Брянской области, флаги муниципальных образований Брянской области, — уточнил губернатор.

Богомаз добавил, что учреждениям культуры области в указанные дни было предложено отменить все культурно-массовые развлекательные мероприятия, а также теле- и радиотрансляции развлекательных передач. Губернатор подчеркнул, что правительство области вместе с органами исполнительной власти окажет все необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

Ранее МИД Беларуси сообщил, что информации о пострадавших белорусах в Брянской области нет.

Также мы писали, что БЖД изменила маршруты поездов из-за обрушения моста в Брянской области.