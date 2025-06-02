«Без него человек бы “растекся”: диетолог Соломатина — о пользе зеленого лука

— Без него человек бы «растекся» по земле и не держал бы форму. Особенно важен коллаген людям в возрасте: его становится все меньше, и он хуже обновляется, что приводит к окостенению суставов, жесткости мышц, появлению морщин, слабости десен и изменениям глазного яблока.