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Пляжные «Крылья» уступили «Строгино» и ЦСКА в 5 и 6 туре чемпионата России

Самарцы уступили москвичам и опустились на последнее место в турнирной таблице.

Самарцы уступили москвичам и опустились на последнее место в турнирной таблице.

Волжане встречались со «Строгино» 31 мая. Проиграли с разницей в один мяч — 4:5 (12+). Пропустили первыми, позже сравняли, но взять первую победу не удалось. Отличились Михаил Тулин, Бенжинья, Артемий Дрозд и Амар Самб.

1 июня «Крылышки» уступили уже ЦСКА — 5:6 (12+). При этом после первого тайма вели — 2:0. Однако инициативу потеряли. За Самару забили Сергей Турзанов (оформил дубль), Александр Токарев, Кирилл Ефремов и Самб.

Пляжные «КС» продлили неприятную серию до шести поражений. Ранее крупно проиграли столичному «Локомотиву» — 2:7 (12+).

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