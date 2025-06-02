Опубликованы свежие данные о численности населения Казахстана

Не так давно стало известно, что индекс старения в Казахстане продолжает демонстрировать устойчивый рост, достигнув в 2024 году отметки в 31,1. Это означает, что на каждые 100 детей в возрасте до 15 лет в стране приходится уже 31 человек старше 65 лет.