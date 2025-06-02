Первый региональный дата-центр запустили в Нижнем Новгороде

Строительство дата-центра на улице Федосеенко стартовало еще в 2023 году после подписания соглашения с гендиректором «РТК-ЦОД» Сергеем Бочкаревым. Первую и вторую очереди объекта запустили в мае 2025-го. Причем вторая была сдана с опережением сроков на полгода.