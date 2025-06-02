Первый региональный дата-центр запустили в Нижнем Новгороде

2 июня в Нижнем Новгороде состоялось открытие первого регионального центра обработки данных (ЦОД) в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»). Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Площадь дата-центра составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Он вошел в геораспределенную сеть «РТК-ЦОД» (кластер дата-центров и облачных сервисов «Ростелекома»). Нижегородский ЦОД включает четыре машинных зала и 401 стойко-место с мощностью 5 МВт.
Замглавы региона Егор Поляков сообщил, что дата-центр позволит надежно хранить и обрабатывать данные, будет способствовать развитию информационных систем, поможет обезопасить органы госвласти и поддерживать региональное бизнес-сообщество.
«Компании смогут быстрее и эффективнее работать, получая доступ к современным технологиям и ресурсам. Нижегородские предприниматели смогут развивать свои идеи, внедрять инновации и, как следствие, создавать новые рабочие места», — подчеркнул Егор Поляков.
Строительство дата-центра на улице Федосеенко стартовало еще в 2023 году после подписания соглашения с гендиректором «РТК-ЦОД» Сергеем Бочкаревым. Первую и вторую очереди объекта запустили в мае 2025-го. Причем вторая была сдана с опережением сроков на полгода.
ЦОД соответствует уровню защищенности Tier III и оснащен специальными инженерными решениями. Среди них — система гарантированного и бесперебойного энергоснабжения и система резервирования кондиционирования. Если произойдет отключение постоянных источников электропитания, дата-центр сможет функционировать независимо от городской сети.
Размещение клиентов в ЦОД станет возможным с 15 июня.
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