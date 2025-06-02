Ситуация на границе: в очередях стоят 1900 фур и легковушек

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Около 1900 большегрузных автомобилей и легковушек ждут въезда в страны Европейского союза с территории Беларуси, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.
По данным ГПК на утро понедельника, перед единственным доступным для легкового автотранспорта пунктом пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест») стоят 880 машин. С пятницы, 30 мая, очередь на въезд в Польшу выросла на 355 авто.
Перед погранпереходом «Шальчининкай» («Бенякони») выезда в очереди ждут 490 грузовиков. В комитете отметили, что через этот ПП за выходные сумели проехать, а Литву только 25% машин от нормы.
За выходные контрольные службы литовского «Мядининкая» («Каменный Лог») оформили только 5% фур от нормы, сейчас там на границе стоят 370 фур.
Очередь большегрузов есть и перед латвийским «Патерниеки» («Григоровщина») — 80 машин.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.