В омском Пятом театре поставили «Дон Кихота»

«Режиссёр Людмила Олеговна направила мне образцы музыки, чтобы я мог уловить нужное настроение и понять, какой звук требуется для постановки. После этого я приступил к сочинению. Мы детально обсудили все аспекты: о чём должна рассказывать музыка, какие эмоции передавать. Когда ты чётко представляешь концепцию, работать значительно легче. Достаточно просто сосредоточиться на идее, и музыка начинает складываться сама собой. Что касается музыкального стиля, я бы определил его как неоклассику — так мне это видится», — поделился композитор.