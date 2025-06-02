В омском Пятом театре поставили «Дон Кихота»

Пятый Театр представляет уникальную интерпретацию бессмертной истории о Дон Кихоте (16+). В отличие от традиционных постановок, создатели спектакля не стремятся к исторической достоверности — их цель глубже понять феномен вечной жизни героя Сервантеса в современном мире.
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Вера в добро.
Людмила Исмайлова, режиссер постановки, вместе с драматургом Светланой Баженовой создала двухактную историю о рождении мифа и его существовании вопреки физической смерти. Символизм становится главным языком повествования, где даже библиотека рыцарских романов превращается в метафоричные бумажные свитки и мешки с резаной бумагой.
Главный герой в исполнении Дмитрия Макарова создает собственную реальность, где простая кобыла становится легендарным Россинантом, крестьянин Санчо Панса — отважным оруженосцем Нусанчо, а старая кочерга — мечом. Вера в добро оказывается той силой, которая преображает всех, кто встречается на пути рыцаря: от обитательниц ночлежки Кэтрин и Нахары до неистовой Тересы — жены Нусанчо.
Первый акт завершается кажущимся поражением: освобожденные каторжники убивают Дон Кихота, а Санчо отправляется на галеры. Однако спустя три года вернувшийся одноглазый оруженосец находит своего хозяина живым, но преображенным — в белых покровах, словно призрака.
Противостояние света и тьмы.
Второй акт становится испытанием веры, где темной силой выступает чета Оливарес в исполнении Дмитрия Исаенко и Алёны Фёдоровой. Они организуют спектакль со своим прислужником Робертом, пытаясь уничтожить веру в добро. Но даже когда герцогиня торжествует, заявляя о победе над Дон Кихотом, становится ясно — пока жива вера в добро, жив и Рыцарь Печального Образа. Если первый акт рассказывает о «подвигах» славного Дон Кихота, то второй акт является настоящим противостоянием света и тьмы.
Сценография спектакля создает необычный мир, где свет противостоит тьме. Художник-постановщик Ольга Горячева и художник по свету Наталия Гара создали пространство, где горы резаной бумаги превращаются сначала в книги, потом в сеновал, а потом и вовсе символизируют лес. Мультимедийные элементы, представленные в виде экранов-окон, отражают как классические образы живописи, так и наивные попытки героя преобразить реальность.
Егор Лябакин, актёр Пятого театра, впервые попробовал себя в роли композитора для новой постановки. Хотя раньше он уже играл на фортепиано во время спектаклей, когда этого требовала роль, создавать музыкальное сопровождение для целого спектакля ему довелось впервые.
«Режиссёр Людмила Олеговна направила мне образцы музыки, чтобы я мог уловить нужное настроение и понять, какой звук требуется для постановки. После этого я приступил к сочинению. Мы детально обсудили все аспекты: о чём должна рассказывать музыка, какие эмоции передавать. Когда ты чётко представляешь концепцию, работать значительно легче. Достаточно просто сосредоточиться на идее, и музыка начинает складываться сама собой. Что касается музыкального стиля, я бы определил его как неоклассику — так мне это видится», — поделился композитор.
Спектакль становится не просто историей о рыцаре, а глубоким размышлением о силе веры и добра в современном мире, где каждый может стать частью воинства Дон Кихота, выбрав путь света вопреки искушениям тьмы.