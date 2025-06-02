В Перми начался ремонт дорог, запланированный на следующий год

В этом году в Перми отремонтируют по нацпроекту 17 участков дорог. Уже стартовал ремонт участка улицы Лихвинской в Свердловском районе, в Индустриальном районе начался ремонт на Леонова, в Ленинском — на улице Верхне-Курьинской от 2-й линии до дороги Дружбы.