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В Перми начался ремонт дорог, запланированный на следующий год

В краевой столице ремонт дорог, предусмотренный нацпроектом, идет с опережением практически на год.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас подрядчики готовы приступить к работам, которые первоначально были запланированы на 2026 год. Все необходимые процедуры уже завершены.

В этом году в Перми отремонтируют по нацпроекту 17 участков дорог. Уже стартовал ремонт участка улицы Лихвинской в Свердловском районе, в Индустриальном районе начался ремонт на Леонова, в Ленинском — на улице Верхне-Курьинской от 2-й линии до дороги Дружбы.

На улице Горького на участке от Монастырской до Ленина уже выполнено фрезерование.

В Мотовилихе начался ремонт участка улицы Тургенева. Общий объем работ составит около миллиона квадратных метров покрытия.