В Самаре пройдет конференция по ультразвуковым технологиям диагностики

Конференция пройдёт в очном формате и соберёт специалистов из России и зарубежных стран. Среди докладчиков известные учёные и практикующие врачи, такие как Акрам Фазилов из Узбекистана, Валентина Диомидова из Чувашии, Алексей Катрич из Краснодарского края и Маргарита Кириллова из Москвы.