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В Самаре пройдет конференция по ультразвуковым технологиям диагностики

9 июня 2025 года в Самарском государственном медицинском университете состоится IX международная конференция, посвящённая актуальным вопросам ультразвуковой диагностики.

9 июня 2025 года в Самарском государственном медицинском университете состоится IX международная конференция, посвящённая актуальным вопросам ультразвуковой диагностики. Организатором мероприятия выступает кафедра ультразвуковой диагностики Института профессионального образования СамГМУ.

Конференция пройдёт в очном формате и соберёт специалистов из России и зарубежных стран. Среди докладчиков известные учёные и практикующие врачи, такие как Акрам Фазилов из Узбекистана, Валентина Диомидова из Чувашии, Алексей Катрич из Краснодарского края и Маргарита Кириллова из Москвы.

Цель мероприятия обсуждение последних достижений в области ультразвуковой диагностики, обмен опытом и налаживание профессиональных контактов.

Комментируя значение конференции, профессор Регина Балтер отметила, что мероприятие обеспечит врачам уникальную возможность освоения современных методик и технологий в данной области.

Организаторами выступают Министерство здравоохранения Самарской области и Самарская областная ассоциация врачей. Конференция будет транслироваться на портале непрерывного медицинского образования.