В Самаре пройдет конференция по ультразвуковым технологиям диагностики

9 июня 2025 года в Самарском государственном медицинском университете состоится IX международная конференция, посвящённая актуальным вопросам ультразвуковой диагностики. Организатором мероприятия выступает кафедра ультразвуковой диагностики Института профессионального образования СамГМУ.
Конференция пройдёт в очном формате и соберёт специалистов из России и зарубежных стран. Среди докладчиков известные учёные и практикующие врачи, такие как Акрам Фазилов из Узбекистана, Валентина Диомидова из Чувашии, Алексей Катрич из Краснодарского края и Маргарита Кириллова из Москвы.
Цель мероприятия обсуждение последних достижений в области ультразвуковой диагностики, обмен опытом и налаживание профессиональных контактов.
Комментируя значение конференции, профессор Регина Балтер отметила, что мероприятие обеспечит врачам уникальную возможность освоения современных методик и технологий в данной области.
Организаторами выступают Министерство здравоохранения Самарской области и Самарская областная ассоциация врачей. Конференция будет транслироваться на портале непрерывного медицинского образования.