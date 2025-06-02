В селе под Судаком стартовала газификация

Об этом сообщили в правительстве Крыма.
Подрядчик приступил к комплектации объекта строительными материалами, разбивке трассы газопровода, очистке территории от взрывоопасных предметов.
Всего в планах проложить почти 23 км газовых сетей и установить 558 отводов до границ земельных участков жителей села.
Завершить строительно-монтажные работы планируют в первом квартале 2026 года.
Ранее «МК в Крыму» писал, что в селе Вершинное Сакского района прошел торжественный пуск газа. Возможность подключиться к газу получили 104 домовладения, уже подано 44 заявки на технологическое присоединение.