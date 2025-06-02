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В селе под Судаком стартовала газификация

В селе Дачное вблизи Судака стартовали работы по газификации населенного пункта.

Источник: Reuters

Об этом сообщили в правительстве Крыма.

Подрядчик приступил к комплектации объекта строительными материалами, разбивке трассы газопровода, очистке территории от взрывоопасных предметов.

Всего в планах проложить почти 23 км газовых сетей и установить 558 отводов до границ земельных участков жителей села.

Завершить строительно-монтажные работы планируют в первом квартале 2026 года.

Ранее «МК в Крыму» писал, что в селе Вершинное Сакского района прошел торжественный пуск газа. Возможность подключиться к газу получили 104 домовладения, уже подано 44 заявки на технологическое присоединение.