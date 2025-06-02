Виталий Хоценко проводит рабочую поездку в Усть-Ишимском районе

Сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко осуществляет комплексную проверку социальных и инфраструктурных объектов Усть-Ишимского района. Первым пунктом визита стала деревня Ашеваны, где глава региона оценил эффективность противопаводковых мероприятий.
В населенном пункте, расположенном на берегу реки Ишим, по поручению губернатора был возведен защитный земляной вал протяженностью 2300 метров и высотой до трех метров. Параметры сооружения рассчитаны на основе многолетних наблюдений за уровнем воды.
«Мы создали надежную защиту вокруг деревни Ашеваны, чтобы обезопасить жителей от возможных паводков», — отметил Виталий Хоценко во время осмотра защитного сооружения.
Фото: Сергей Мельников.
В ходе визита губернатор также посетил местную школу, где в прошлом году был выполнен ремонт кровли спортивного зала в рамках региональной программы «Крыши и окна». Сейчас специалисты завершили разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта всего учебного заведения.
«Заявку на федеральное финансирование планируем направить в июле этого года», — уточнил глава региона.
Фото: Сергей Мельников.
Рабочая поездка продолжается. В планах губернатора — посещение ряда других социально значимых объектов и производственных площадок района, а также оценка текущей ситуации в регионе.