Виталий Хоценко проводит рабочую поездку в Усть-Ишимском районе

В ходе визита губернатор также посетил местную школу, где в прошлом году был выполнен ремонт кровли спортивного зала в рамках региональной программы «Крыши и окна». Сейчас специалисты завершили разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта всего учебного заведения.