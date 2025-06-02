Учёные нашли в Ленобласти редкий «аленький цветочек» среди прострелов весенних

Важно помнить: прострел весенний — редкое и охраняемое растение, занесённое в Красную книгу. Выкапывать его из дикой природы запрещено законом. К тому же в условиях сада такие растения приживаются плохо. Для дачных участков лучше выбирать культивируемые сорта прострела обыкновенного, специально выведенные для садоводства.