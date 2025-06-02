Мощная магнитная буря на Земле продлится до 3 июня — что ждать белорусам

По словам специалиста, геомагнитные бури уровня G1 и G2 с их переходом к более сильному уровню G3 и G4 прогнозируются до конца дня 2 июня. Он уточнил, что причиной этого послужили сохраняющиеся эффекты выброса корональной массы.