Мощная магнитная буря на Земле продлится до 3 июня — что ждать белорусам. Подробности ТАСС озвучил представитель Института прикладной геофизики.
По словам специалиста, геомагнитные бури уровня G1 и G2 с их переходом к более сильному уровню G3 и G4 прогнозируются до конца дня 2 июня. Он уточнил, что причиной этого послужили сохраняющиеся эффекты выброса корональной массы.
— 3 июня, вероятно, ожидается снижение уровня геомагнитного шторма до G1, — допустил специалист.
Магнитная буря началась на Земле 1 июня, в воскресенье. Ее уровень поднялся до G4, то есть очень сильный. Указанная магнитная буря была вызвана мощнейшим выбросом плазмы 31 мая.
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