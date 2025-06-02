Жителей Ростова-на-Дону и области запугали обязательной биометрией на Госуслугах

Жителей Ростовской области заверили, что сообщения об обязательной биометрии на портале Госуслуг не соответствуют действительности. Официальный комментарий опубликован в телеграм-канале Минцифры России.
— Информация о том, что будет обязательна регистрация биометрии в Единой биометрической системе — фейк. Таких планов нет, — подчеркивают в министерстве.
При этом ранее глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что рассматривает возможность изменения действующей схемы смены пароля на Госуслугах для борьбы со случаями передачи кода доступа мошенникам.
Восстанавливать доступ к учетной записи предлагается при личном обращении в МФЦ. Также при согласии возможно подтверждение доступа через банковские или другие доверенные TOTP-приложения. Параллельно пользователи Госуслуг, зарегистрированные в ЕБС, смогут по желанию менять пароль после биометрической идентификации.
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