Жителей Ростова-на-Дону и области запугали обязательной биометрией на Госуслугах

Восстанавливать доступ к учетной записи предлагается при личном обращении в МФЦ. Также при согласии возможно подтверждение доступа через банковские или другие доверенные TOTP-приложения. Параллельно пользователи Госуслуг, зарегистрированные в ЕБС, смогут по желанию менять пароль после биометрической идентификации.