Суд оставил экс-главу УКС Перми Чиркову в СИЗО на время рассмотрения дела

Предварительное слушание по делу о получении взятки от директора строительной компании прошло в Ленинском районном суде Перми 2 июня. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что бывшая руководительница УКС администрации Перми Чиркова была задержана и отправлена в СИЗО № 5 в августе 2024 года. Причиной стали обвинения в получении денег от директора строительного треста № 6 Сергея Микова в обмен на покровительство.