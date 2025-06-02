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Суд оставил экс-главу УКС Перми Чиркову в СИЗО на время рассмотрения дела

Она пробудет в изоляторе ещё два месяца.

Источник: Freepik

Суд в Перми оставил экс-начальницу управления капитального строительства Ирину Чиркову в СИЗО на время рассмотрения уголовного дела в суде, сообщает Properm.ru.

Предварительное слушание по делу о получении взятки от директора строительной компании прошло в Ленинском районном суде Перми 2 июня. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что бывшая руководительница УКС администрации Перми Чиркова была задержана и отправлена в СИЗО № 5 в августе 2024 года. Причиной стали обвинения в получении денег от директора строительного треста № 6 Сергея Микова в обмен на покровительство.

Спустя несколько месяцев расследования, которые Чиркова провела в следственном изоляторе, дело было направлено в суд для рассмотрения. В СУ СКР по Пермскому краю и региональной прокуратуре сообщили, что расследование было завершено.

Как рассказывает портал, во время слушания 2 июня Ирина Чиркова попросила суд запретить журналистам фотографировать и присутствовать на заседаниях по делу. Причиной она назвала плохое самочувствие и внешний вид. Адвокат женщины добавил, что это необходимо из-за медицинских документов, которые приобщены и будут озвучены в суде.

Чтобы пройти лечение, Чиркова попросила сменить меру пресечения на домашний арест или залог. Бывшая руководительница УКС заявила, что может оплатить залог более 500 тысяч рублей. Инстанция отказала в прошении и оставила обвиняемую в СИЗО до 23 июля.