Из Омска в зону СВО отправили партию модернизированных танков Т-80БВМ

Как отметили специалисты, все пожелания военнослужащих по доработке боевых машин были учтены. Т-80БВМ представляет собой глубоко модернизированную версию советского танка Т-80. Благодаря обновлениям существенно улучшены основные боевые характеристики машины: огневая мощь, защищенность, маневренность и командная управляемость. Одним из ключевых преимуществ Т-80БВМ остается его газотурбинный двигатель, который обеспечивает уникальную маневренность и скрытность машины.