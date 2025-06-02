Из Омска в зону СВО отправили партию модернизированных танков Т-80БВМ

Омичи отправили усовершенствованную партию танков Т-80БВМ в зону СВО. Партия была создана на одном из омских предприятий концерна «Уралвагонзавод» Ростеха. Машины доработаны с учетом потребностей и пожеланий участников специальной военной операции. В ходе модернизации конструкторам удалось значительно повысить уровень защиты экипажа и боеспособность техники на поле боя.
«Для усиления безопасности экипажа реализован ряд инженерных решений. Командир, механик-водитель и наводчик теперь могут чувствовать себя более уверенно при выполнении боевых задач», — отметил представитель завода-изготовителя.
Как отметили специалисты, все пожелания военнослужащих по доработке боевых машин были учтены. Т-80БВМ представляет собой глубоко модернизированную версию советского танка Т-80. Благодаря обновлениям существенно улучшены основные боевые характеристики машины: огневая мощь, защищенность, маневренность и командная управляемость. Одним из ключевых преимуществ Т-80БВМ остается его газотурбинный двигатель, который обеспечивает уникальную маневренность и скрытность машины.
«Обычный дизельный двигатель слышен издалека, а звук газотурбинного двигателя трудно различить. Он создает лишь легкий свист, и невозможно определить, откуда появится танк. Этот двигатель мощнее, отлично запускается даже в самые лютые морозы и позволяет развивать высокую скорость», — рассказал испытатель двигателей предприятия Концерна «Уралвагонзавод».
Двигатель Т-80БВМ способен работать при температуре до −40 градусов, что делает его незаменимым в условиях сурового климата. Танк может разгоняться на прямой с высокой скоростью, выполнять сложные маневры и демонстрировать отличную проходимость.
Фото: пресс-служба АО «Концерн “Уралвагонзавод”.
Перед отправкой партии иереи Сергий Тюкин и Дионисий Гришин окропили технику святой водой и прочли молитву. Добавим, что модернизированные Т-80БВМ поступают в состав Российской армии с 2017 года.
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