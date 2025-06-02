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Поймал осетра и отпустил: омский рыбак проявил спортивное благородство

Нечаянно пойманный в Омской области осетр был бережно выпущен в свою родную стихию.

Сегодня, 2 июня, в телеграм-канале «Рыбалка в Омске» появилось видео с пойманным осетром. Судя по кадрам, благородная рыба была внушительных, «кулинарных» размеров. Однако рыбак проявил настоящее спортивное благородство и выпустил краснокнижного осетра в реку.

Судя по голосам женщины и ребенка за кадром, любитель рыбной ловли отдыхал на берегу вместе с семьей. Место ловли не указано, но голос женщины на видео проговаривает: «Иртыш. 1 июня. Отпустили рыбу». Добавим, что сибирский осетр занесен в Красную книгу России и находится под особой охраной. Рыбак, случайно поймавший осетра на разрешенную законом снасть, обязан его выпустить обратно в реку. В противном случае придется заплатить штраф, который составляет порядка 500 тысяч рублей за один экземпляр сибирского осетра.