Поймал осетра и отпустил: омский рыбак проявил спортивное благородство

Судя по голосам женщины и ребенка за кадром, любитель рыбной ловли отдыхал на берегу вместе с семьей. Место ловли не указано, но голос женщины на видео проговаривает: «Иртыш. 1 июня. Отпустили рыбу». Добавим, что сибирский осетр занесен в Красную книгу России и находится под особой охраной. Рыбак, случайно поймавший осетра на разрешенную законом снасть, обязан его выпустить обратно в реку. В противном случае придется заплатить штраф, который составляет порядка 500 тысяч рублей за один экземпляр сибирского осетра.