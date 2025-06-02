Белорусы отдохнут четыре дня подряд в июле 2025 года

Сообщается, что День Независимости 3 июля в 2025 году выпал на четверг. В связи с этим правительство приняло решение перенести пятницу, 4 июля, на субботу, 12 июля (она окажется рабочей). Таким образом у белорусов получаются четырехдневные выходные — с 3 по 6 июля.