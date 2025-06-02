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Белорусы отдохнут четыре дня подряд в июле 2025 года

Большие выходные ждут белорусов в июле 2025.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы отдохнут четыре дня подряд в июле 2025 года. Это следует из установленного правительством Беларуси графика переноса рабочих дней.

Сообщается, что День Независимости 3 июля в 2025 году выпал на четверг. В связи с этим правительство приняло решение перенести пятницу, 4 июля, на субботу, 12 июля (она окажется рабочей). Таким образом у белорусов получаются четырехдневные выходные — с 3 по 6 июля.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в июне 2025 года в Беларуси: «Июнь будет не очень жарким».

Тем временем мощная магнитная буря на Земле продлится до 3 июня — что ждать белорусам.

А еще мы узнали, сколько стоит отдых на море в России для белорусов летом 2025 года: в Сочи — 2400 рублей, в Судаке — от 870, в Геленджике — от 945 BYN.