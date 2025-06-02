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Обвиняемый в превышении полномочий директор ГКЗ «Башкортостан» остался под стражей

Верховный суд оставил под арестом директора ГКЗ «Башкортостан».

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд Башкирии отклонил апелляционную жалобу защиты директора государственного концертного зала «Башкортостан» Вильдана Яруллина, оставив в силе решение Советского районного суда Уфы о заключении под стражу. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов республики.

Как установило следствие, в 2020—2022 годах руководитель учреждения злоупотреблял служебным положением: издавал приказы о повышенных материальных выплатах сотрудникам, а затем требовал отдать ему части этих средств. Таким образом он «заработал» более 200 тысяч рублей.

Кроме того, в октябре 2023-го Яруллин, нарушив законодательство о госзакупках, заключил контракт на оказание услуг по подготовке площадки для культурно-массового мероприятия на 33 миллиона рублей с индивидуальным предпринимателем без проведения конкурсных процедур.

Рассмотрев апелляцию защиты, коллегия судей Верховного суда республики признала меру пресечения обоснованной.

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