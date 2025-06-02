Кишинев останется без троллейбусов: транспортники выдвинули ультиматум властям после смертельного наезда на пешехода

В обращении говорится, что водитель — профессионал с безупречной репутацией, не скрывался с места ДТП, сотрудничал со следствием и пытался избежать наезда. Транспортники считают его задержание грубым нарушением закона и «гротескной демонстрацией дискреционной власти».