Кишинев останется без троллейбусов: транспортники выдвинули ультиматум властям после смертельного наезда на пешехода

Ассоциация работодателей общественного транспорта APPT Transportatorul выступила с резким заявлением после того, как на 72 часа был задержан водитель троллейбуса, сбивший женщину, переходившую дорогу в неположенном месте в секторе Ботаника.
В обращении говорится, что водитель — профессионал с безупречной репутацией, не скрывался с места ДТП, сотрудничал со следствием и пытался избежать наезда. Транспортники считают его задержание грубым нарушением закона и «гротескной демонстрацией дискреционной власти».
Основные требования APPT:
-немедленное освобождение водителя;
-расследование действий сотрудников, отдавших приказ о задержании;
-наказание виновных в «злоупотреблении полномочиями»;
-уважение презумпции невиновности и прекращение практики необоснованных арестов.
В случае игнорирования требований, Ассоциация обещает радикальные меры: блокировку всех дорог страны. Это, по их словам, будет не протест, а «решительное действие до восстановления справедливости».
Инцидент произошёл 31 мая на бульваре Дечебал. Женщина пересекала дорогу в неположенном месте. Момент наезда зафиксировала видеокамера.
Защита водителя утверждает, что задержание не обосновано юридически и нарушает его права.