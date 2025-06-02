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Кишинев останется без троллейбусов: транспортники выдвинули ультиматум властям после смертельного наезда на пешехода

Ассоциация транспортников Молдовы требует немедленного освобождения водителя троллейбуса, задержанного после смертельного ДТП, и угрожает блокировкой дорог по всей стране.

Источник: Комсомольская правда

Ассоциация работодателей общественного транспорта APPT Transportatorul выступила с резким заявлением после того, как на 72 часа был задержан водитель троллейбуса, сбивший женщину, переходившую дорогу в неположенном месте в секторе Ботаника.

В обращении говорится, что водитель — профессионал с безупречной репутацией, не скрывался с места ДТП, сотрудничал со следствием и пытался избежать наезда. Транспортники считают его задержание грубым нарушением закона и «гротескной демонстрацией дискреционной власти».

Основные требования APPT:

-немедленное освобождение водителя;

-расследование действий сотрудников, отдавших приказ о задержании;

-наказание виновных в «злоупотреблении полномочиями»;

-уважение презумпции невиновности и прекращение практики необоснованных арестов.

В случае игнорирования требований, Ассоциация обещает радикальные меры: блокировку всех дорог страны. Это, по их словам, будет не протест, а «решительное действие до восстановления справедливости».

Инцидент произошёл 31 мая на бульваре Дечебал. Женщина пересекала дорогу в неположенном месте. Момент наезда зафиксировала видеокамера.

Защита водителя утверждает, что задержание не обосновано юридически и нарушает его права.