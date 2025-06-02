В Усолье-Сибирском мужчине заплатят более миллиона за работу сверх нормы

— Истец считает, что данный факт привел к неоплате сверхурочной работы. Кроме того, сверхурочная работа привела к тому, что у него было диагностировано заболевание позвоночника. В июле 2023 года трудовой договор был расторгнут по инициативе работника, — пояснили в ведомстве.