В Усолье-Сибирском мужчине заплатят более миллиона за работу сверх нормы

В Усолье-Сибирском завершилось резонансное трудовое разбирательство между местным жителем и сельскохозяйственным кооперативом. Истец, работавший охранником с дополнительными обязанностями грузчика, доказал в суде факт систематических переработок без соответствующей оплаты. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов области, с января 2021 года мужчина по устному распоряжению руководства был вынужден работать по 12 часов в сутки вместо положенных восьми.
— Истец считает, что данный факт привел к неоплате сверхурочной работы. Кроме того, сверхурочная работа привела к тому, что у него было диагностировано заболевание позвоночника. В июле 2023 года трудовой договор был расторгнут по инициативе работника, — пояснили в ведомстве.
Усольский городской суд, изучив доказательства (включая свидетельские показания и записи камер наблюдения), полностью удовлетворил исковые требования. Работодатель обязан выплатить: более миллиона рублей задолженности по зарплате и 10 тысяч рублей за моральный вред.