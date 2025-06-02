МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам, сообщили в ведомстве.
«Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам … о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении.
Уточняется, что предостережения получили Современный технический университет, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, Институт экономики и управления, Славяно-Греко-Латинская Академия и ряд других вузов.
«Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий», — заключили в ведомстве.